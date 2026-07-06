“Vendimet e FIFA-s duhen respektuar” - Infantino flet për largimin e pezullimit të Balogun
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka reaguar pas diskutimeve publike rreth vendimit të Komitetit të Pavarur Disiplinor për pezullimin e Folarin Balogun, duke theksuar rëndësinë e pavarësisë së organeve gjyqësore në futboll.
Infantino nënvizoi se strukturat disiplinore të FIFA-s veprojnë në mënyrë tërësisht të pavarur dhe marrin vendime bazuar në rregulloret ekzistuese dhe faktet e secilit rast.
Shumë emra të njohur të futbollit, po ashtu edhe Kombëtarja e Belgjikës, e kundërshtuan faktin, se Balogun, iu largua kartoni i kuq.
“Organet gjyqësore të FIFA-s janë të pavarura. Ato zbatojnë Kodin Disiplinor dhe vendosin bazuar në rregulla dhe fakte. Pavarësia e tyre është thelbësore për integritetin e futbollit dhe duhet respektuar gjithmonë”, deklaroi ai.
Ai gjithashtu foli për kontaktet e tij me liderë botërorë, duke konfirmuar se ka diskutuar çështje të Kupës së Botës edhe me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, por duke sqaruar se vendimet mbeten në duart e organeve përkatëse të FIFA-s.
“Është një proces ligjor që trajtohet nga organet e pavarura dhe vendimi merret prej tyre. Kështu funksionon sistemi i FIFA-s dhe unë do ta respektoj gjithmonë këtë parim”, shtoi Infantino.
Presidenti i FIFA-s pranoi se jo gjithmonë pajtohet me vendimet e komisioneve disiplinore, por theksoi se respekti për to është i panegociueshëm.
FIFA President Gianni Infantino:
“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.
“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf
— FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026
“Disa vendime më befasojnë, me disa pajtohem dhe me disa jo. Por gjithmonë i respektoj. Nëse na pëlqejnë apo jo, është e parëndësishme. Respekti për institucionet dhe sundimi i ligjit mbrojnë integritetin e garave tona”, përfundoi ai.