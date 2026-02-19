Vendim i papritur, Real Madridi po mendon ta mbajë Arbeloan sezonin e ardhshëm
Panorama futbollistike në Madrid ka ndryshuar ndjeshëm në javët e fundit, falë ringritjes bindëse që po përjeton Real Madridi në fazën më vendimtare të sezonit.
Periudha e vështirë e janarit, e karakterizuar nga humbja e dy trofeve brenda një kohe të shkurtër dhe ndryshimet në pankinë, tashmë duket si një kapitull i mbyllur, ndërsa skuadra ka rikthyer stabilitetin dhe besimin.
Marrja e drejtimit nga Alvaro Arbeloa ka rezultuar një lëvizje kyçe.
Trajneri spanjoll ka arritur të rikthejë ekuilibrin në dhomën e zhveshjes, të konsolidojë pozitën në krye të kampionatit vendas dhe të përgatisë ekipin për sfidat e fazës eliminatore të Ligës së Kampionëve.
Fitorja e rëndësishme në Lisbonë jo vetëm që siguroi pikë të vlefshme, por edhe konfirmoi rritjen e vazhdueshme të skuadrës në aspektin e organizimit dhe identitetit të lojës.
Raportimet e Cadena COPE theksojnë se drejtuesit e klubit vlerësojnë përshtatjen e shpejtë të lojtarëve kyç me filozofinë e re të punës.
Brenda strukturave drejtuese mbizotëron bindja se figurat kryesore të skuadrës ndihen më të qarta dhe më të përfshira në projektin aktual.
Në këtë klimë pozitive, mundësia që Arbeloa të konfirmohet në krye të projektit për sezonin 2026 po shihet gjithnjë e më seriozisht.
Një moment delikat që testoi lidershipin e trajnerit ishte menaxhimi i incidentit racist ndaj Vinicius Junior.
Reagimi i tij i balancuar dhe mbështetja e hapur për lojtarin forcuan unitetin e grupit dhe dërguan një mesazh të qartë solidariteti.
Në planin sportiv, Real Madridi paraqet një strukturë më të organizuar, me tranzicione më efikase dhe disiplinë taktike të përmirësuar.
Skuadra nuk mbështetet më vetëm në individualitete, por funksionon si një njësi kompakte dhe konkurruese në të dy fazat e lojës.
Ndërkohë, skenari i një rikthimi të Jose Mourinho është zbehur ndjeshëm pas deklaratave të tij të fundit, të cilat nuk janë pritur pozitivisht në ambientet drejtuese të klubit.
Qëndrimi i institucionit ka qenë i qartë, mbështetje për lojtarin dhe për stafin aktual teknik, duke theksuar stabilitetin si prioritet strategjik.
Me garën për titullin kampion të hapur dhe objektiva të rëndësishëm në arenën evropiane, drejtuesit madrilenë synojnë vazhdimësinë nëse rezultatet konfirmojnë progresin aktual.
Menaxhimi i skuadrës, rotacionet e balancuara dhe reagimi në ndeshjet kyçe kanë rritur ndjeshëm kredibilitetin e trajnerit.
Vendimi përfundimtar do të varet nga bilanci i sezonit, por sinjalet aktuale sugjerojnë se projekti i ardhshëm i Real Madridit mund të ndërtohet mbi bazat e vendosura tashmë. /Telegrafi/