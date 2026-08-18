Vedat Muriqi zhvillon 82 minuta, Fenerbahce luan baras me Lyonin
Fenerbahce nuk ka arritur të marrë më shumë se një barazim në shtëpi ndaj Lyon, në kuadër të ndeshjes së parë të play-offit për Ligën e Kampionëve.
Gjiganti turk u ndal në një barazim 1:1, në sfidën që rezultoi të jetë mjaft e baraspeshuar.
Vedat Muriqi provoi të shënonte pas vetëm gjashtë minutave lojë por që goditja e tij fatkeqësisht shkoi larg portës.
Ishte Lyoni që arriti të zhbllokojë epërsinë falë Lois Openda, i cili realizoi me kokë pas harkimit të Tolissos (40’).
Megjithatë, Feneri e nisi fuqishëm pjesën e dytë për të barazuar rezultatin përmes Mason Greenwood, i cili dribloi dhe me një goditje të fortë e la portierin mysafir të shtangur (47’).
Feneri kishte mundësi për ta përmbysur epërsinë megjithatë Dorgeles Nene nuk a doli të shënonte nga afërsia (80’).
Kësisoj, gjithçka mbetet e hapur për përballjen kthyese që zhvillohet në Francë javën tjetër./Telegrafi/