Fenerbahce nuk ka arritur të marrë më shumë se një barazim në shtëpi ndaj Lyon, në kuadër të ndeshjes së parë të play-offit për Ligën e Kampionëve.

Gjiganti turk u ndal në një barazim 1:1, në sfidën që rezultoi të jetë mjaft e baraspeshuar.

Vedat Muriqi provoi të shënonte pas vetëm gjashtë minutave lojë por që goditja e tij fatkeqësisht shkoi larg portës.

Ishte Lyoni që arriti të zhbllokojë epërsinë falë Lois Openda, i cili realizoi me kokë pas harkimit të Tolissos (40’).

Megjithatë, Feneri e nisi fuqishëm pjesën e dytë për të barazuar rezultatin përmes Mason Greenwood, i cili dribloi dhe me një goditje të fortë e la portierin mysafir të shtangur (47’).

Feneri kishte mundësi për ta përmbysur epërsinë megjithatë Dorgeles Nene nuk a doli të shënonte nga afërsia (80’).

Kësisoj, gjithçka mbetet e hapur për përballjen kthyese që zhvillohet në Francë javën tjetër./Telegrafi/

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