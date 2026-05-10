Vedat Muriqi!!!!! Ylli i Mallorcas shënon gol ndaj Villarrealit
Sulmuesi Vedat Muriqi është duke vazhduar të jetë shpëtimtari i Mallorcas.
Ylli i Kosovës realizoi në kohën shtesë të pjesës së parë për të barazuar rezultatin ndaj Villarrealit.
Ai përfitoi nga një gabim amator i portierit mysafir, të cilit i iku topi nga duart dhe me një goditje të lehtë shënoi në portën e zbrazur (45+2’).
GOAL! VEDAT MURIQI LEVELS THE SCORING AFTER A MASSIVE BLUNDER BY ARNAU TENAS!
MALLORCA 1-1 VILLARREAL
— BartaNews (@BNewsMargazin) May 10, 2026
Ky është goli i 22-të për Muriqin në La Liga, duke qenë vetëm dy më pak se lideri aktual Kylian Mbappe në garën për “Pichichi”./Telegrafi/