Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi ka gjetur edhe golin e dytë personal në ndeshjen që skuadra e tij, Mallorca, po e luan ndaj Osasunës.

Në pjesën e dytë, Mallorca ka shënuar edhe golin e dytë në ndeshjen e tyre në udhëtim te Osasuna, në kuadër të javës së 27-të në La Liga.

Edhe kësaj radhe për skuadrën mysafire shënues ishte sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, i cili shënoi një gol të bukur.

Vedat Muriqi rikthehet te goli, shënon në udhëtim te Osasuna

Sulmuesi prizrenas mori një top në largësi, por arriti të depërtoj dhe me të hyr në zonë shënoi një gol të bukur në minutën e 61-të për 0-2.

Ky ishte goli i 18-të për sulmuesin prizrenas deri tani këtë sezon në La Liga, duke e renditur në vendin e dytë në listën e golashënuesve.

Vlen të theksohet se Muriqi golin e parë e shënoi pas një gabimi të portierit në minutën e 35-të. /Telegrafi/

