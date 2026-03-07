Vedat Muriqi i pandalshëm, shënon edhe golin e dytë ndaj Osasunas
Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi ka gjetur edhe golin e dytë personal në ndeshjen që skuadra e tij, Mallorca, po e luan ndaj Osasunës.
Në pjesën e dytë, Mallorca ka shënuar edhe golin e dytë në ndeshjen e tyre në udhëtim te Osasuna, në kuadër të javës së 27-të në La Liga.
Edhe kësaj radhe për skuadrën mysafire shënues ishte sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, i cili shënoi një gol të bukur.
Sulmuesi prizrenas mori një top në largësi, por arriti të depërtoj dhe me të hyr në zonë shënoi një gol të bukur në minutën e 61-të për 0-2.
Ky ishte goli i 18-të për sulmuesin prizrenas deri tani këtë sezon në La Liga, duke e renditur në vendin e dytë në listën e golashënuesve.
Vlen të theksohet se Muriqi golin e parë e shënoi pas një gabimi të portierit në minutën e 35-të. /Telegrafi/
OSASUNA FAIL TO STOP VEDAT MURIQI ONCE AGAIN!
THE KOSOVAN STRIKER PROVES TOO MUCH FOR THEM YET AGAIN!
🇪🇸 Osasuna 0-2 Mallorca pic.twitter.com/tkGHN3Sfxd
— KING OF GOALS (@KingUnited100) March 7, 2026