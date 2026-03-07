Vedat Muriqi rikthehet te goli, shënon në udhëtim te Osasuna
Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi ka gjetur golin e radhës në La Liga me skuadrën e tij, Mallorca.
Mallorca ka shënuar golin e parë në ndeshjen e tyre në udhëtim te Osasuna, në kuadër të javës së 27-të në La Liga.
Edhe kësaj radhe për skuadrën mysafire shënues ishte sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi.
𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 🤍
¡Muriqi inaugura el marcador en El Sadar!#OsasunaMallorca 0-1 pic.twitter.com/KhjhmmMlsP
— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) March 7, 2026
Muriqi bëri presion te portieri duke e detyruar të gaboj dhe duke shënuar në minutën e 35-të për epërsinë 0-1.
Ky ishte goli i 17-të për sulmuesin prizrenas deri tani këtë sezon në La Liga. /Telegrafi/
🏴☠️Vedat Muriqi profite parfaitement d’une mauvaise sortie de Sergio Herrera pour ouvrir le score !
🔥 17e but en Liga cette saison pour le pirate.#OsasunaMallorca pic.twitter.com/dTXkyuaefM
— 100% Liga (@FoudeLiga) March 7, 2026
