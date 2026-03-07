Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi ka gjetur golin e radhës në La Liga me skuadrën e tij, Mallorca.

Mallorca ka shënuar golin e parë në ndeshjen e tyre në udhëtim te Osasuna, në kuadër të javës së 27-të në La Liga.

Edhe kësaj radhe për skuadrën mysafire shënues ishte sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi.

Muriqi bëri presion te portieri duke e detyruar të gaboj dhe duke shënuar në minutën e 35-të për epërsinë 0-1.

Ky ishte goli i 17-të për sulmuesin prizrenas deri tani këtë sezon në La Liga. /Telegrafi/


La LigaFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app