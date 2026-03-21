Vdes ish-shefi i FBI-së, Robert Mueller
Robert Mueller, drejtori i dytë më jetëgjatë i FBI-së në historinë e agjencisë, i cili më vonë shërbeu si këshilltar special që mbikëqyri hetimin për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2016, ka vdekur.
Ai ishte 81 vjeç.
Mueller shërbeu si drejtor i FBI-së nën ish-presidentët George W. Bush dhe Barack Obama.
Ai u nominua për herë të parë në këtë post nga Bush në vitin 2001 dhe më pas u bë drejtori i dytë më jetëgjatë i FBI-së në histori.
Mueller u konfirmua fillimisht me një votim të Senatit prej 98 votash pro dhe 0 kundër dhe e filloi punën e tij vetëm disa ditë para sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001.
Në një fjalim të vitit 2014, ai kujtoi pyetjen kryesore që Bush i bëri atij në ditët pas sulmit: "Çfarë po bën FBI-ja për të parandaluar sulmin e ardhshëm terrorist?"
Mueller kujtoi se nuk kishte një përgjigje në atë kohë, por se e ndryshoi misionin e FBI-së në vitet në vijim për ta marrë një të tillë.
Mandati i Mueller si drejtor i FBI-së vazhdoi edhe gjatë administratës Obama, me ish-presidentin që madje i kërkoi Mueller të qëndronte përtej mandatit tradicional prej 10 vitesh si drejtor i FBI-së.
Ai dha dorëheqjen në vitin 2013.
Në vitin 2017, Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm Rod Rosenstein e emëroi atë si këshilltar të posaçëm për të hetuar përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016 dhe çdo lidhje me fushatën Trump.
Mueller u bë një objektiv i shpeshtë i presidentit Donald Trump pasi ai publikoi një raport që detajonte gjetjet e tij mbi hetimin.
Raporti zbuloi se Rusia ndërhyri në zgjedhjet e vitit 2016 në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe sistematike, duke përfshirë përpjekjet për të mbështetur fushatën e Trumpit dhe për të dëmtuar atë të kundërshtares së tij demokrate, Hillary Clinton.
Ai nuk vërtetoi një komplot kriminal midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë.
Raporti gjithashtu detajoi zhgënjimet e Trumpit kur mësoi se një këshilltar i posaçëm ishte emëruar për të hetuar fushatën e tij.
Ai e quajti atë "gjëja më e keqe që i ka ndodhur ndonjëherë", sipas raportit.
Mueller ishte gjithashtu një veteran ushtarak i cili shërbeu në Korpusin e Marinës si oficer për tre vjet pasi përfundoi një diplomë bachelor nga Universiteti i Princetonit dhe një diplomë masteri nga Universiteti i New Yorkut.
Mueller lindi në New York dhe u rrit në Filadelfia. Ai ndoqi studimet për doktoraturë në Universitetin e Virxhinias dhe u diplomua në vitin 1973.
Ai vazhdoi të punonte në Zyrën e Prokurorit të SHBA-së në San Francisko, në Distriktin Verior të Kalifornisë, dhe më vonë në Zyrën e Prokurorit të SHBA-së në Distriktin e Massachusetts.
Mueller mori për herë të parë një post në Departamentin e Drejtësisë në vitin 1989 dhe shërbeu si asistent i Prokurorit të Përgjithshëm të SHBA-së në atë kohë, Richard L. Thornburgh.