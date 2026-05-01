Anulohet protesta e bizneseve të vogla për 1 Maj, ja arsyeja
Me thirrjen simbolike “Të mëdhenjtë pasurohen, të vegjlit mbijetojnë”, ishte paraparë të mbahej një protestë për 1 Maj – Ditën Ndërkombëtare të Punëtorëve, por dështoi për shkak se nuk kishin njoftuar policinë.
Protesta e organizuar nga shoqata e bizneseve të vogla, ishte paraparë të mbahej para Komunës së Prishtinës dhe para Zyrës së BE-së.
Kryetari i Shoqatës së Bizneseve të Vogla, Sadudin Hasani, bëri të ditur se protesta është anuluar për shkak të mosrespektimit të afateve ligjore për organizimin e saj, por theksoi se kërkesat dhe shqetësimet e tyre mbeten të njëjta.
“Ne për sot kemi thirrë protestë të Shoqatës së Bizneseve të Vogla, për të protestuar për të drejtat e punëtorëve, për kushte më të mira, me rastin e festës së 1 Majit. Mirëpo, për arsye se nuk i kemi përmbajtur afateve sipas ligjit që përcaktohen për thirrje të protestës, na është dashur ta anulojmë protestën, por megjithatë do të japim një deklaratë për mediat”, deklaroi Hasani.
Ai u shpreh se shqetësimet kryesore lidhen me shkeljen e të drejtave të punëtorëve në bizneset e vogla, përfshirë mungesën e respektimit të pagës minimale dhe kushteve të punës.
“Në këtë rast, kërkojmë nga institucionet që t’i respektojnë të drejtat e punëtorëve të bizneseve të vogla, sepse ka shumë punëtorë që iu shkelen të drejtat, dhe nuk respektohet as paga minimale e as kushtet e punës”, tha ai.
Hasani po ashtu inkurajoi punëtorët që përballen me parregullsi në vendet e tyre të punës që të reagojnë dhe të kërkojnë të drejtat e tyre, duke theksuar rëndësinë e dinjitetit në punë.
“Për punëtorët të cilët shohin parregullsi në punë, i inkurajojmë ata që të ngrisin zërin për të drejtat e tyre, dhe kështu që të punojnë punën ku ata bëjnë, ta kryejnë me dinjitet, të kenë dinjitet për punën që bëjnë”, u shpreh Hasani.
Në mesazhin e tij për 1 Majin, ai theksoi se institucionet duhet të jenë në shërbim të qytetarëve dhe të mos sillen si pronarë të vendeve të punës, ndërsa ngriti edhe çështjen e trajtimit të pabarabartë të bizneseve të vogla krahasuar me ato të mëdha.
“Mesazhi ynë është që institucionet dhe përfaqësuesit institucionalë janë në shërbim të qytetarëve, dhe ata të sillen në këtë raport me qytetarët jo si pronarë të vendeve të punës ku punojnë, por të sillen si shërbyes ndaj qytetarëve. Gjithashtu, sa i përket të drejtave të bizneseve të vogla, bizneset e vogla kanë të drejtë të shfrytëzojnë hapësirën, ashtu ku nuk shkelen rregullat, njëjtë sikurse bizneset e mëdha. Bizneset e vogla mund të kenë 100 metra katrorë ose 30 metra katrorë, ndërsa kemi biznese që shfrytëzojnë me mijëra metra katrorë dhe ata nuk kanë pengesa ashtu siç kemi ne”, deklaroi ai.
Përveç kësaj, Hasani bëri të ditur se gjatë ditës ishte planifikuar të realizohej edhe një aksion simbolik pranë zyrës së Bashkimit Evropian, për të tërhequr vëmendjen mbi, siç tha, mungesën e zbatimit të standardeve demokratike në rastet kur shkelen të drejtat e punëtorëve.
“Ne kemi pasur sot edhe një aksion simbolik te zyra e BE-së, për t’ua bërë me dije atyre se kanë shfrytëzuar shumë mjete financiare për demokratizimin e institucioneve në Kosovë, mirëpo ne po shohim që aty ku po shkelen të drejtat, nuk mund të ketë demokraci”, tha Hasani.
Shoqata e Bizneseve të Vogla ka paralajmëruar se do të vazhdojë të ngrejë zërin për të drejtat e punëtorëve dhe për trajtim më të barabartë të bizneseve të vogla në raport me ato të mëdha. /KP/