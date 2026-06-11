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Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) po vazhdon numërimin e votave që kanë dalë nga procesori zgjedhor i 7 qershorit, në kuadër të zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës.

Deri më tani, disa kandidatë nga partitë kryesore kanë grumbulluar numrin më të madh të votave, duke treguar mbështetjen e tyre në nivel kombëtar.

Këto janë pesë gratë më të votuara nga partitë kryesore

Sipas të dhënave të publikuara, 10 kandidatët më të votuar janë:

Albin Kurti nga LVV me 202,448 vota,

Glauk Konjufca nga LVV me 159,156 vota

Bedri Hamza nga PDK me 100,885 vota

Albulena Haxhiu nga LVV me 92,727 vota

Hekuran Murati me 80,160 vota

Donika Gwrvalla – Schwarz nga LVV me 75,476 vota

Vjosa Osmani nga LDK – Sadriu 67,208 vota

Përparim Gruda nga PDK me 62,064 vota

Xhelal Sveçla nga LVV me 61,136 vota

Lumir Abdixhiku nga LDK me 61,058 vota


Këta janë kandidatët për deputetë më pak të votuar nga LVV, PDK, LDK dhe AAK

Ndryshe, numërimi i votave vazhdon, dhe rezultatet përfundimtare do të japin një pasqyrë më të qartë të përbërjes së Kuvendit të ri të Kosovës. /Telegrafi/

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