Vazhdon aksioni për lirimin e hapësirave publike nga tregu ilegal në Mitrovicë
Edhe sot ka vazhduar aksioni i Drejtorisë së Inspekcionit për largimin e shitësve ilegal që ushtronin veprimtari tregtare në rrugë dhe trotuare në zonën e tregut.
Kjo u bë e ditur përmes një postimi në faqen zyrtare të Komunës së Mitrovicës, ku ndër të tjera shkruhet se aksioni po zhvillohet nën udhëheqjen e Drejtorit të Inspekcionit, Mujë Igrishta, së bashku me inspektorët komunalë, në bashkëpunim me Policinë dhe KRM “Uniteti”.
“Drejtoria e Inspekcionit është e vendosur që të lirojë të gjitha hapësirat publike në gjithë qytetin dhe nuk do të tolerohet asnjë formë e uzurpimit të tyre nga shitësit ilegalë”, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, drejtori Igrishta ka thënë se: “Aksione të tilla do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim vendosjen e rendit, garantimin e sigurisë dhe respektimin e ligjit”. /Telegrafi/