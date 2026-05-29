Pacolli-Dalipi: Aksioni për largimin e mbeturinave vazhdon në çdo cep të Kosovës
Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli-Dalipi, ka deklaruar se aksioni për largimin e mbeturinave po vazhdon në të gjithë vendin.
Në një postim në Facebook, Pacolli-Dalipi ka shkruar se iniciativa nuk do të ndalet.
“Aksioni për largimin e mbeturinave vazhdon në çdo cep të Kosovës”, ka shkruar ministrja, duke shtuar: “S’ka me u ndal sepse #Atdhetjetërnukkemi”.
Ministrja nuk ka dhënë detaje shtesë lidhur me lokacionet ku po zhvillohet aksioni, numrin e ekipeve në terren apo afatet e ndërhyrjeve, ndërsa pritet që institucionet përkatëse të vazhdojnë me aktivitetet e pastrimit në ditët në vijim. /Telegrafi/