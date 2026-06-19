Vance pyetet nëse Kuba është objektivi i radhës i SHBA-së
“Duhet ta pyesni Marcon për Kubën”, tha zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, kur u pyet nëse SHBA-të do ta synojnë më pas ishullin e Karaibeve.
Megjithatë, ai shtoi se "në thelb", Kuba ka një "sistem që nuk ka funksionuar".
"Ne duam që populli i Kubës të jetë i lumtur dhe i suksesshëm", tha më pas Vance, duke vënë në dukje diskutimet e vazhdueshme me qeverinë e ishullit.
"Do të shohim se çfarë do të bëjnë. Sigurisht, nëse ata bëjnë një gjë, ne do të bëjmë diçka”, deklaroi Vance.
"Nëse marrin vendime të zgjuara, do të kemi një marrëdhënie shumë më të mirë me atë ishull", përfundoi ai.
Këto deklarata i dha në konferencën e tij për shtyp, ku foli për marrëveshjen me Iranin. /Telegrafi/
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