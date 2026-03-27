Vaksinimi kundër HPV-së në Prishtinë, Rama dhe UNICEF ndjekin nga afër procesin
Në Prishtinë është zhvilluar një sesion vaksinimi kundër Human Papilloma Virusit, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e shëndetit publik dhe rritjen e mbulueshmërisë me vaksina.
Kryetari i kryeqytetit, Përparim Rama, së bashku me shefen e zyrës së UNICEF në Kosovë, Veronika Vashchenko, si dhe drejtorin e Shëndetësisë, Izet Sadiku, kanë vizituar nga afër procesin e vaksinimit në shkollën Shkolla Ismail Qemali.
Sipas njoftimit, Kosova po konsiderohet një histori suksesi në rajon, pasi që nga viti 2024 ka përfshirë vaksinën kundër HPV-së në kalendarin e rregullt të vaksinimit, duke arritur shkallë të lartë të përfshirjes së fëmijëve.
“Ky është një hap i rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve tanë dhe në ndërtimin e një shoqërie më të shëndetshme për të ardhmen”, thuhet në njoftim.
Autoritetet lokale dhe partnerët ndërkombëtarë theksojnë rëndësinë e vazhdimit të programeve të vaksinimit, si një ndër mekanizmat kryesorë për parandalimin e sëmundjeve dhe mbrojtjen e shëndetit publik. /Telegrafi/