Komuna e Fushë Kosovës u bën thirrje prindërve të vaksinojnë fëmijët kundër fruthit
Komuna e Fushë Kosovës ka apeluar te prindërit që të sigurohen se fëmijët e tyre janë të vaksinuar sipas kalendarit të rregullt, duke theksuar rëndësinë e vaksinimit kundër fruthit, si një nga format më të sigurta të mbrojtjes për shëndetin e fëmijëve.
Në njoftimin e komunës thuhet se fruthi është një sëmundje shumë ngjitëse dhe se mund të shkaktojë komplikime serioze, përfshirë temperaturë të lartë, vështirësi në frymëmarrje, infeksione të mushkërive dhe pasoja të tjera shëndetësore.
Sipas komunës, mbrojtja më e sigurt dhe më efektive kundër fruthit është vaksinimi i rregullt.
Po ashtu, theksohet se vaksina MMR, e cila mbron kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, jepet sipas kalendarit të vaksinimit dhe ka rol të rëndësishëm në parandalimin e përhapjes së sëmundjes në komunitet.
Komuna u ka bërë thirrje prindërve që të kontrollojnë kartelat e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurohen që imunizimi të jetë kryer me kohë.
Në njoftim vlerësohet se “kujdesi dhe përgjegjësia jonë sot” janë mbrojtje për shëndetin e fëmijëve në të ardhmen, ndërsa theksohet se vaksinimi “shpëton jetë” dhe kontribuon në një komunitet më të shëndetshëm dhe më të sigurt për të gjithë. /Telegrafi/