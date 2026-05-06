Aksion “në terren” në Fushë Kosovë, pastrohen pusetat, mirëmbahen varrezat - shtrihet ujësjellësi në Harilaq
Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar se Drejtoria e Shërbimeve Publike ka zhvilluar sot një aksion të gjerë në terren, duke realizuar disa ndërhyrje në infrastrukturë dhe mirëmbajtje në zona të ndryshme të komunës.
“Sot, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka zhvilluar një aksion të gjerë në terren, duke realizuar pastrimin e pusetave të kanalizimeve, mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirave në varreza, si dhe shtrirjen e rrjetit të ujësjellësit në fshatin Harilaq”, thuhet në njoftim.
“Këto ndërhyrje kanë për qëllim përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare për qytetarët, rritjen e funksionalitetit të infrastrukturës publike dhe sigurimin e shërbimeve më cilësore”, thuhet më tej.
“Në terren ishte i pranishëm edhe drejtori i Shërbimeve Publike, Izja Mjeku, i cili nga afër përcolli ecurinë e punimeve dhe u sigurua që të gjitha aktivitetet të realizohen sipas standardeve të kërkuara”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/