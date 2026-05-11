Vajza rreh një burrë filipinas në qendër të Zagrebit, videoja bëhet virale
Në fillim të majit, në qendër të Zagrebit ndodhi një incident, ku një vajzë e re sulmoi fizikisht një shtetas të huaj.
Disa orë pas mesnatës, në Ilica ndodhi një konflikt fizik midis një vajze të panjohur dhe një burri filipinas, i cili ndodhej në Zagreb për një udhëtim turistik.
Një video po qarkullon tani në rrjetet sociale, ku shihet vajza duke e goditur dhe shkelmuar vazhdimisht, duke i rrëzuar telefonin celular nga dora, transmeton Telegrafi.
Vajza, ndërsa e rreh, nuk pushon së shari, gjë që dëgjohet në video, dhe kulmon me rrëzimin e tij në dysheme dhe vazhdimin e rrahjes.
Dikush filmon të gjitha këto, dhe shihen dhe dëgjohen edhe kalimtarë të cilët nuk reagojnë, dhe në një moment dëgjohet një zë: "Mjaft, kjo është shumë". /Telegrafi/