Vajza e Charlie Sheen mohon se jeton me paratë e babait: Jam e pavarur financiarisht që nga mosha 18-vjeçare
Sami Sheen, vajza e aktorit të njohur Charlie Sheen dhe aktores Denise Richards, ka reaguar ndaj thashethemeve se babai i saj financon stilin e saj luksoz të jetesës.
Në një video të publikuar në TikTok, 22-vjeçarja tha se prej vitesh kujdeset vetë për shpenzimet dhe se nuk ka marrë para nga babai.
“Po të kisha paratë e babait tim, do ta pranoja. Por këto komente më irritojnë, sepse ai nuk më ka dhënë asnjë cent për më shumë se katër vite”, u shpreh Sami.
@samisheen Replying to @user3404962211197 ♬ original sound - sami sheen
Ajo tregoi edhe një nga bisedat e fundit me babanë e saj, duke thënë se kishte mësuar që Charlie i kishte blerë motrës së saj një makinë me para në dorë dhe më pas i kishte kërkuar edhe ajo një kalë me të njëjtën vlerë.
Sipas saj, kjo ishte hera e fundit që kishin komunikuar.Sami gjithashtu mohoi zërat se babai i saj i kishte blerë një shtëpi në plazh, duke bërë shaka se të ardhurat për stilin e jetesës i siguron vetë, përfshirë edhe përmes platformës OnlyFans.
Marrëdhënia mes Sami Sheen dhe Charlie Sheen ka kaluar periudha të vështira.
Ajo ka treguar më herët se ata shpesh kanë pasur periudha të gjata pa komunikim, derisa aktori ka thënë se beson se marrëdhënia e tyre mund të përmirësohet me kalimin e kohës. /Telegrafi/
Sami Sheen