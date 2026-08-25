Vajza e Bruce Willis bën test gjenetik pas diagnozës së të atit
Rumer Willis, vajza e madhe e aktorit Bruce Willis dhe aktores Demi Moore, ka vendosur t’i kushtojë më shumë vëmendje shëndetit të saj pas diagnozës së babait me demencë frontotemporale (FTD).
Rumer iu nënshtrua disa ekzaminimeve shëndetësore, përfshirë edhe një test gjenetik APOE, i cili mund të tregojë faktorë gjenetikë që lidhen me rrezikun për zhvillimin e Alzheimerit.
Ajo tha se dëshiron të ketë sa më shumë informacion për shëndetin e saj, veçanërisht për shkak të historisë familjare.
Rumer
Duke folur për rezultatet, Rumer tregoi se vlerësimi i saj ishte 3-4, një rezultat që ajo e përshkroi si relativisht mesatar.
Sipas saj, kjo tregon se ekziston një rrezik i caktuar, por nuk është diçka alarmante.
Aktorja theksoi se informacioni mbi shëndetin i jep një ndjenjë më të madhe kontrolli dhe mund ta ndihmojë të marrë vendime më të informuara për të ardhmen, duke u fokusuar te shëndeti i zemrës, reduktimi i inflamacionit dhe kujdesi i përgjithshëm ndaj organizmit.
Rumer dhe Bruce
Rumer foli gjithashtu me shumë emocion për babanë e saj dhe mënyrën se si po përballet me sëmundjen e tij.
Pranoi se i mungon “një version tjetër i tij”, duke iu referuar Bruce Willis para se sëmundja të ndikonte ndjeshëm në jetën e tij. /Telegrafi/