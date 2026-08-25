"Do të na mungosh", miqtë i japin lamtumirën e fundit Dolly Parton
Dolly Parton, një nga ikonat më të mëdha të muzikës country, është ndarë nga jeta në moshën 80-vjeçare.
Lajmi u konfirmua të martën nga familja e saj, ndërsa njoftimin e bëri publik nipi i këngëtares, Bryan Seaver.
Pas lajmit të trishtë, shumë emra të njohur të muzikës dhe Hollywoodit kanë reaguar në rrjetet sociale, duke ndarë kujtime dhe mesazhe prekëse për artisten që la pas një karrierë gjashtëdekadëshe.
Aktorja Sarah Jessica Parker shkroi se, edhe pse nuk e kishte njohur personalisht Parton, e kishte dashur gjithmonë dhe e cilësoi atë si “një nga më të mëdhatë që ka pasur ndonjëherë ky vend”.
Edhe Kelly Osbourne publikoi fotografi me Dolly Parton, duke e falënderuar për rrugën që hapi për gratë në muzikë dhe më gjerë.
Ajo vlerësoi gjithashtu kontributin e Parton në filantropi, arsim dhe nxitjen e leximit.
Ndërkohë, Julia Roberts, e cila luajti me Parton në filmin "Steel Magnolias", e përshkroi atë si një njeri magjik, duke shkruar se njohja me të ishte një nga pasuritë e mëdha të jetës së saj.
Edhe Jamie Lee Curtis, Kacey Musgraves dhe Pedro Pascal ishin mes emrave që shprehën dhimbjen për humbjen e artistes.
Parton ndërtoi një karrierë të jashtëzakonshme prej rreth 60 vitesh, duke u shndërruar në një prej figurave më të rëndësishme të muzikës country. /Telegrafi/