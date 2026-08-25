Trump urdhëron uljen e flamujve për Dolly Parton: Nuk ka pasur dhe nuk do të ketë më kurrë si ajo
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka njoftuar se flamujt amerikanë do të ulen në gjysmështizë për një javë në nderim të legjendës së muzikës country, Dolly Parton, e cila u nda nga jeta në moshën 80-vjeçare.
Trump e bëri njoftimin përmes platformës së tij Truth Social, duke e cilësuar vdekjen e Parton si një humbje të madhe për miliona njerëz.
“Është një humbje e vërtetë për miliona njerëz. Nuk ka pasur kurrë dikush si ajo dhe nuk do të ketë më”, shkroi Trump.
Dolly Parton
Nipi i këngëtares, Bryan Seaver, kishte konfirmuar më herët vdekjen e saj përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale.
Shkaku i vdekjes nuk është bërë i ditur, ndërsa gjatë muajve të fundit Parton kishte folur për disa probleme shëndetësore.
Dolly kishte humbur një vit më parë edhe bashkëshortin e saj, Carl Dean, me të cilin ishte e martuar për afro 60 vjet.
Dean, i cili qëndroi kryesisht larg vëmendjes publike, besohet se kishte frymëzuar një prej hiteve më të mëdha të Parton, këngën “Jolene”.
Donald Trump
Sipas njoftimit të Trump, flamujt do të ulen në gjysmështizë duke filluar nga ora 18:00 sipas kohës së Lindjes në ShBA, në shenjë nderimi për ikonën e muzikës country. /Telegrafi/