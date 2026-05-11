Ushtria izraelite burgos ushtarët që përdhosën dhe fotografuan statujën e Virgjëreshës Mari në Liban
Ushtria izraelite burgosi dy ushtarë që përdhosën dhe fotografuan një statujë të Virgjëreshës Mari në Libanin jugor.
Një foto e incidentit qarkulloi në mediat sociale, duke treguar njërin prej ushtarëve duke mbajtur një cigare në grykën e statujës.
Ai ushtar u dënua me 21 ditë burg ushtarak, thanë Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) në një deklaratë, dhe ushtari që bëri foton u dënua me 14 ditë, transmeton Telegrafi.
"IDF e sheh incidentin me shumë ashpërsi dhe respekton lirinë e fesë dhe adhurimit, si dhe vendet e shenjta dhe simbolet fetare të të gjitha feve dhe komuniteteve", tha ushtria në një deklaratë.
IDF tha se incidenti, i cili ndodhi në fshatin Debel me shumicë të krishterë, ndodhi "disa javë më parë".
Qarkullimi i fotos vjen pas dy incidenteve të tjera në të njëjtin fshat, një fshat i vogël me shumicë të krishterë në Libanin jugor që ushtria izraelite e ka pushtuar për javë të tëra.
Ushtria burgosi dy ushtarë dhe mori në pyetje gjashtë të tjerë pasi një ushtar izraelit u fotografua duke dëmtuar një statujë të Jezu Krishtit në prill.
Disa ditë më vonë, IDF tha se kishte nisur një tjetër shqyrtim pasi u shfaq një video që tregonte trupat izraelite duke dëmtuar panelet diellore dhe një automjet jashtë Debelit. /Telegrafi/
