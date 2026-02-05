Ushtarët rusë tentuan t’i zënë në befasi duke i sulmuar nga mbrapa, tanket ukrainase u kundërpërgjigjen ashpër – e pësojnë keq trupat e Putinit
Ekipet ukrainase me tanke kanë penguar përpjekjet ruse për të pushtuar periferitë e fshatit Hryshyne në drejtimin Pokrovsk të rajonit të Donetskut, raportoi Korpusi i 7-të i Ukrainës.
Hryshyne ndodhet më pak se 10 kilometra nga Pokrovsk. Sipas korpusit ukrainas në Telegram, trupat ruse arritën të hynin në fshat pas një sulmi të dështuar të mekanizuar javën e kaluar, transmeton Telegrafi.
Një grup i vogël këmbësorësh mbijetoi, duke u fshehur në ndërtesa banimi dhe hambare në periferi lindore, duke planifikuar të prisnin për përforcime dhe të godisnin forcat ukrainase nga prapa.
Lëvizjet dhe vendet e tyre të fshehjes u zbuluan në kohë përmes veprimeve të koordinuara nga Brigada e 155-të e Mekanizuar dhe njësitë ngjitur që vepronin në zonën e përgjegjësisë së Korpusit të 7-të.
Pas konfirmimit të koordinatave, komandantët urdhëruan një ekuipazh të tankeve Leopard 2 të angazhohej. Pamjet e filmuara nga brenda tankut tregojnë se ai shkatërron në mënyrë metodike ndërtesat ku strehoheshin ushtarët rusë.
Sipas korpusit ukrainas, trupat ruse u eliminuan si në hyrjet e fshatit ashtu edhe në periferi të tij. Luftimet rezultuan në shkatërrimin e dy automjeteve të blinduara dhe eliminimin e më shumë se 10 ushtarëve rusë. /Telegrafi/