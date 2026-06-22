Ukrainasit vendosin rekord kombëtar, shkatërrojnë 61 dronë rusë Molniya brenda një dite
Pilotët e dronëve nga Batalioni Sirius i Brigadës së 118-të të Mekanizuar të Ukrainës kanë vendosur një rekord kombëtar duke shkatërruar 61 dronë rusë Molniya në një ditë të vetme.
"Një ekuipazh i vetëm droni përgjues shkatërroi 61 dronë rusë Molniya gjatë një periudhe dite”, u tha nga ushtria ukrainase, transmeton Telegrafi.
Me këtë rezultat, ekipi jo vetëm që dyfishoi arritjen e tij të mëparshme, por gjithashtu ka ngritur standardin për të gjitha forcat mbrojtëse të Ukrainës. Deri më tani, numri më i lartë i regjistruar në vend ishte 44 dronë.
Sipas brigadës, gjuetia filloi në agim. Gjuetarët e dronëve rrëzuan asetin e tyre të parë ajror në orën 04:10 dhe të fundit - të 61-in - në orën 21:47. Mesatarisht, rusët humbën një dron çdo 17.5 minuta.
Ekuipazhi qëndroi vazhdimisht në pozicionet e tyre për gati 18 orë. Pavarësisht sforcimit të madh dhe kohëzgjatjes së operacionit, ushtarët thanë se nuk ndienin lodhje.
Adrenalina dhe kërkimi i vazhdueshëm për objektiva të rinj i mbajtën të përqendruar deri në minutën e fundit.
Ushtarakët shtuan se forcat ruse i përdorin këto dronë jo vetëm kundër pozicioneve ushtarake, por edhe për të goditur civilët në qytete dhe fshatra në vijën e frontit. /Telegrafi/