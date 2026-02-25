Ukrainasit godasin sistemet raketore ruse S-400 dhe Pantsir-S1
Forcat ukrainase kanë arritur të godasin me sukses një sistem të mbrojtjes kundërajrore të Rusisë në Krimenë e pushtuar.
Gjatë natës së 25 shkurtit, njësitë speciale ukrainase kanë arritur që të shmangin radarët dhe të godasin me dronë sistemet e mbrojtjes kundërajrore në Krime, transmeton Telegrafi.
Si rezultat i këtij sulmi është dëmtuar sistemi raketor S-400, stacioni i radarit 92N6E si dhe elementet përcjellëseve të sistemit raketor S-400.
E një sistem tjetër raketor Pantsir-S1 që ishte mbuluar dhe kamufluar në një zonë malore, është goditur gjithashtu nga operatorët ukrainas të dronëve që e lokalizuan.
Një ditë më parë, ukrainasit përdorën sistemet raketore amerikane ATACMS për të goditur depo municioni të ushtrisë ruse. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com