Ukrainasi ishte 16 vjeç kur u rrëmbye nga rusët: Pastrova dhomat e torturave
Vlad Buriak ishte 16 vjeç kur u përpoq të evakuohej nga Melitopoli, një qytet në rajonin e Zaporizhzhisë, të cilin forcat ruse e pushtuan në javët e para të luftës që Moska nisi katër vjet më parë.
Më 8 prill 2022, makina në të cilën ai ndodhej u ndalua nga trupat ruse në Vasylivka, në pikën e fundit të kontrollit para territorit të kontrolluar nga Ukraina.
Ndërsa trupat e Moskës kontrollonin pasagjerët e makinës, Vlad, i ulur në ulësen e pasme, mbante telefonin, transmeton Telegrafi.
Ai i tha Euronews se ushtarët rusë e akuzuan fillimisht se i kishin filmuar dhe e detyruan të dilte nga makina.
Vlad tha se ushtarët ishin të tërbuar dhe pasi kontrolluan dokumentet dhe moshën e tij, ata i drejtuan një armë, duke e pyetur Vladin: "A duhet të të vras tani?"
"Isha shumë i frikësuar. Nuk kam asnjë ide se çfarë mund të bëjë dikush në një situatë si kjo", tha Vlad për Euronews,
Ai u çua fillimisht në një “kamp filtrimi” - një sistem marrjeje në pyetje, ndalimi dhe deportimi me forcë për civilët në zonat e Ukrainës që ai pushton - pastaj në një burg në zyrën e policisë dhe më pas përsëri në Melitopol, ku u vendos në një ish-hotel të shndërruar në burg.
Vlad i tregoi Euronews detajet e tmerrshme të qëndrimit të tij atje.
“Një nga punët e mia ishte pastrimi i dhomës së torturave. Pas torturës, në këtë dhomë të veçantë kishte shumë gjak, shumë fasha ilaçesh dhe gjithçka, dhe pasi torturoheshin njerëzit në pjesën më të madhe të kohës, pastrova dhomën e torturave, thjesht pastrova dyshemenë, mora disa mbeturina nga kjo dhomë”, kujtoi Vlad.
Ai thotë se trupat ruse atje “kryesisht” torturuan civilë dhe ushtarë ukrainas, të cilët po mbronin Vasylivka kur Rusia filloi luftën e saj të përgjithshme.
“Gjithashtu lava dyshemetë në korridorin e këtij stacioni policie, ndihmova në kuzhinë, u dhashë ushqim të burgosurve nga kuzhina. Gjithashtu bëra pastrim dhe disa lloje të tjera pune. Por më e vështira ishte të pastroja një qeli torturash”, shtoi ai.
Pasi Vladi u kap, forcat ruse falsifikuan gjithashtu një dosje penale kundër tij, duke e akuzuar për shitje droge.
Vladi pranon se arriti të dilte dhe të kthehej në Ukrainë pas 90 ditësh në robëri ruse, kryesisht falë një përpjekjeje masive nga familja e tij, shoqëria dhe zyrtarët ukrainas.
Deri më tani, Ukraina arriti të rikthente 2000 fëmijë nga 20,000 të deportuar me forcë nga Rusia.
Ky numër është një "moment historik" në vetvete, thotë kreu i projekteve në Bring Kids Back UA, një iniciativë nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
Maksym Maksymov i tha Euronews se mund të duhen vite për të kthyer një fëmijë nga Rusia pas rrëmbimit, që nga fillimi i identifikimit të një fëmije deri sa të ndodhë kthimi.
"Mendoj se 2000 raste janë një moment historik i rëndësishëm", deklaroi Maksymov, duke theksuar "kontekstin e situatës me të cilën po veprojmë". /Telegrafi/