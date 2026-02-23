Ukraina thotë se ka rimarrë kontrollin e 400 kilometrave katrorë territor
Ukraina ka rimarrë kontrollin e 400 kilometrave katrorë territor, duke përfshirë tetë vendbanime, përgjatë një pjese të vijës jugore të frontit që nga fundi i janarit, tha të hënën Komandanti i Përgjithshëm, Oleksandr Syrskyi.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, fitoret e rralla në fushën e betejës në rajonin juglindor të Dnipropetrovskit janë në kontrast me trendin më të gjerë të përparimeve të ngadalta dhe të kushtueshme ruse përgjatë vijave të frontit gjatë dy viteve e gjysmë të fundit, ndërsa lufta i afrohet përvjetorit të saj të katërt.
Siç theksohet më tej, Ukraina është e etur t'i tregojë botës - dhe veçanërisht presidentit të SHBA-së Donald Trump - se nuk po humbet terren në luftën e saj kundër pushtimit të Rusisë, në një kohë kur Uashingtoni po i bën presion Ukrainës të bjerë dakord për një marrëveshje paqeje.
Megjithatë, deklarata e Syrskyit nuk e bëri të qartë se sa nga territori i sapo siguruar kishte qenë më parë nën kontrollin rus dhe sa ndodhej në zonat e "zonës gri" që nuk mbahen fort nga asnjëra palë dhe vijat e frontit në Ukrainë janë bërë gjithnjë e më të paqarta.
Trump ka thënë më parë se Ukraina duhet të bëjë lëshime pasi është në rrezik të humbasë luftën, e cila filloi kur Rusia nisi një pushtim në shkallë të plotë më 24 shkurt 2022.
Kievi dhe aleatët e tij evropianë kanë kundërshtuar këtë narrativë, duke theksuar se Rusia ka pushtuar pak më shumë se 1 përqind të territorit të Ukrainës që nga viti 2023 me një kosto të madhe, dhe se infrastruktura jetësore e naftës e Moskës po përballet me kërcënime në rritje nga sulmet me dronë ukrainas.
Të hënën, kancelari gjerman Friedrich Merz vlerësoi arritjet "e habitshme" të Ukrainës në shkurt, duke thënë se ato treguan se rezistenca e Kievit ishte më efektive sesa portretizohet shpesh. /Telegrafi/