Ukraina do të hapë 10 qendra eksporti armësh në Evropë, thotë Zelensky
Ukraina do të hapë 10 qendra eksporti armësh në Evropë në një ndryshim të madh politik në kohë lufte, njoftoi të hënën presidenti Volodymyr Zelensky.
Zelensky tha se qendrat do të operojnë në disa vende evropiane, me Gjermaninë që do të jetë ndër të parat, pasi prodhimi i dronëve ukrainas është planifikuar të fillojë atje brenda pak ditëve të ardhshme, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
"Në mesin e shkurtit, do të shohim prodhimin e dronëve tanë në Gjermani. Do të marr dronin e parë. Kjo është një linjë prodhimi plotësisht funksionale", deklaroi Zelensky.
Ai shtoi gjithashtu se "linja të ngjashme prodhimi" tashmë janë në funksion në Mbretërinë e Bashkuar. "Këto janë të gjitha teknologji ukrainase", theksoi ai.
Zelensky bëri të ditur se aktualisht ka 450 prodhues dronësh në Ukrainë.
Nga "40-50 janë të nivelit të lartë", sipas presidentit ukrainas.
"Të gjithë duan të investojnë. Ky vit, 2026, do të jetë një vit investimi në teknologjitë tona", tha ai. "Para së gjithash, dronët. Kjo është një industri e madhe, një industri e re. Sipas financave që hynë në Ukrainë gjatë luftës, është industria më e madhe në Ukrainë".
Në shtator 2025, Zelenskyy njoftoi se Ukraina do të fillonte të eksportonte armë të prodhuara në vend, duke hequr një kufizim të futur kur Kievi shpalli gjendjen e jashtëzakonshme.
Eksportet e armëve të brendshme të Ukrainës ishin kufizuar shumë që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë, me gjithçka që dilte nga linja e prodhimit të devijuar në përpjekjet e luftës.
Kujtojmë se industria e mbrojtjes e Ukrainës dhe sektori i saj i dronëve në veçanti kanë shpërthyer që nga fillimi i luftës së përgjithshme të Rusisë.
Afërsisht 800 prodhues armësh operojnë aktualisht në Ukrainë, dhe shumë prej tyre e rritën prodhimin e tyre në një tepricë të konsiderueshme.
Sipas raporteve më të fundit, Ukraina tani po prodhon mbi 4 milionë dronë në vit dhe mund ta dyfishojë këtë numër me fonde të mjaftueshme.
Prodhuesit e armëve i kishin kërkuar Zelenskyy-t për muaj të tërë që të hiqte kufizimet në shitjen e pajisjeve të tyre të prodhimit vendas të nivelit ushtarak, veçanërisht dronëve, për të gjeneruar më shumë të ardhura.Sipas sistemit të propozuar, Ukraina do të eksportojë pajisje ushtarake të tepërta dhe do të përdorë të ardhurat për të financuar armët e nevojshme urgjentisht. /Telegrafi/