Zelensky njofton "punë aktive" me partnerët në javët e ardhshme
Në javët e ardhshme, do të ketë një angazhim aktiv me partnerët dhe kjo punë pritet të japë rezultate.
Sipas Ukrinform, Zelensky e deklaroi këtë në fjalimin e tij video, përcjell Telegrafi.
"Dhe, sigurisht, secili prej partnerëve tanë duhet ta njohë forcën e tyre, aftësinë e tyre për të mbështetur Ukrainën dhe për të mbrojtur jetët. Raketat për mbrojtjen ajrore janë të nevojshme çdo ditë. Mbrojtja kundër sulmeve balistike ruse është e nevojshme çdo ditë. Sot, raketat balistike goditën përsëri rajonin e Kievit", tha kreu i shtetit ukrainas.
Sipas tij, asnjë vend në botë nuk duhet të lihet vetëm dhe pa ndihmë përballë sulmeve të tilla dhe një lufte të tillë.
"Javët e ardhshme do të jenë aktive në punën tonë me partnerët. Si gjithmonë, nevojiten rezultate. Duhet të ketë rezultate", theksoi Zelensky.
Ai gjithashtu shprehu mirënjohje për të gjithë ata që qëndrojnë me Ukrainën.
Siç raportoi Ukrinform, Presidenti Volodymyr Zelensky vuri në dukje se gjatë javës së kaluar vendi agresor, Federata Ruse, sulmoi Ukrainën duke përdorur më shumë se 2,000 dronë sulmues, 1,200 bomba ajrore të drejtuara dhe 116 raketa të llojeve të ndryshme. /Telegrafi/