Ukraina dhe Rusia akuzojnë njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimit
Ukraina dhe Rusia kanë akuzuar njëra-tjetrën për qindra shkelje të një armëpushimi të shkurtër që përkon me festimet e Pashkëve Ortodokse.
Ushtria ukrainase tha se forcat ruse kishin kryer mijëra shkelje që nga fillimi i armëpushimit.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky më herët tha se shpresonte që armëpushimi të mund të zgjatej përtej Pashkëve për të lehtësuar negociatat e paqes të cilat pothuajse kanë ngecur me shpërthimin e luftës në Lindjen e Mesme - por Rusia e hodhi poshtë idenë, duke thënë se sulmet e saj do të rifillonin të hënën.
Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi në mënyrë të njëanshme armëpushimin e Pashkëve në fillim të kësaj jave, pasi më parë i kishte rezistuar thirrjeve të përsëritura nga Ukraina për një ndërprerje të përkohshme të luftimeve.
Zelensky tha se forcat e tij do të vepronin në të njëjtën mënyrë.
Ndryshe, Kievi ka kohë që kërkon një armëpushim më gjithëpërfshirës, të cilin ai dhe aleatët e tij evropianë e shohin si një hap të parë të nevojshëm drejt arritjes së një fundi të përhershëm të pushtimit në shkallë të plotë.
Por Moska ka këmbëngulur që së pari të arrihet një marrëveshje paqeje.