Hyn në fuqi armëpushimi Rusi-Ukrainë për Pashkë
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi sot se një armëpushim 32-orësh me Ukrainën ka hyrë në fuqi.
Armëpushimi u shpall të enjten nga presidenti rus Vladimir Putin, i cili urdhëroi komandën ushtarake të përgatitet për zbatimin e tij.
Putin paralajmëroi se nëse Ukraina ndërmerr ndonjë provokim, Moska do të përgjigjet.
Disa orë para hyrjes në fuqi të armëpushimit, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Kievi do t’i bashkohej nismës dhe do të vepronte “në mënyrë reciproke”.
“Ukraina do të respektojë regjimin e heshtjes dhe do të veprojë në mënyrë strikte të njëjtë. Mungesa e sulmeve ruse në ajër, në tokë dhe në det do të nënkuptojë mungesën e përgjigjeve tona”, tha ai.
Zelensky theksoi se ushtria ukrainase është e gatshme për çdo zhvillim në front.
“Ukraina ka propozuar vazhdimisht forma të ndryshme armëpushimi për Rusinë dhe ne besojmë se Pashkët duhet të jenë një kohë heshtjeje dhe sigurie. Një armëpushim për Pashkë mund të jetë gjithashtu fillimi i një lëvizjeje reale drejt paqes – pala jonë ka paraqitur një propozim përkatës”, deklaroi ai.
Zelensky shtoi se ka diskutuar me udhëheqjen ushtarake të vendit procedurat për njësitë ukrainase gjatë armëpushimit.
“Informacioni për natyrën reciproke të veprimeve tona dhe për mundësinë e zgjatjes së armëpushimit përtej Pashkëve i është komunikuar edhe palës ruse”, përfundoi ai. /AA/