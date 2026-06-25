Udhëheqësja venezuelase thotë se numri i të vdekurve nga tërmetet është rritur në të paktën 164 persona
Numri i të vdekurve në Venezuelë është rritur në të paktën 164 persona, me 971 persona të konfirmuar të plagosur, tha presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodríguez, në një përditësim herët të enjten.
Megjithatë, numri i vërtetë i të vdekurve ka frikë të jetë shumë më i lartë, duke pasur parasysh numrin e ndërtesave të shembura dhe të dëmtuara, ndërsa autoritetet vazhdojnë përpjekjet e kërkim-shpëtimit. Të paktën 30 lëkundje pasuese kanë ndodhur që nga dy tërmetet kryesore, tha Rodríguez, transmeton Telegrafi.
Në një intervistë me transmetuesin shtetëror të Venezuelës, Rodríguez tha se po koordinohet me Kombet e Bashkuara për të dërguar ekipe shpëtimi dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar për të krijuar një fond fillestar prej 200 milionë dollarësh për rindërtimin e vendit.
Nga shembja e ndërtesave e deri të shkatërrimi i aeroportit të Karakasit, pamje rrëqethëse nga tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën
Rodríguez gjithashtu i bëri thirrje sektorit privat për ndihmë me makineri të rënda për të ndihmuar përpjekjet e shpëtimit.
Ajo u bëri thirrje venezuelasve të qëndrojnë të qetë dhe "të bashkuar" dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre nëse strukturat janë të sigurta.
Rodriguez shtoi se Venezuela do të mbajë një lutje kombëtare për të gjitha fetë në orën 19:00. /Telegrafi/