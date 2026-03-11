U zëvendësua pas vetëm 17 minutash lojë, De Gea i del në mbrojtje portierit të Tottenhamit
David De Gea i dërgoi një mesazh mbështetjeje Antonin Kinsky pasi portieri i Tottenhamit u zëvendësua vetëm 17 minuta pas debutimit të tij në Ligën e Kampionëve.
Nën presion të madh, trajneri Igor Tudor vendosi të linte jashtë formacionit portierin jo në formë Guglielmo Vicario për ndeshjen e parë të fazës së 1/8-tës në Ligën e Kampionëve, të martën mbrëma kundër Atletico Madrid, një vendim i madh duke marrë parasysh rrethanat.
Në vend të tij, ai aktivizoi portierin rezervë Antonin Kinsky, ndeshja e fundit e të cilit për Tottenham kishte qenë në tetor të vitit të kaluar, kur skuadra pësoi humbje 2-0 ndaj Newcastle United në EFL Cup.
Fatkeqësisht për portierin çek, vendimi i Tudor për t’i dhënë minuta rezultoi i pasuksesshëm pothuajse menjëherë, pasi ai bëri disa gabime në minutat e para, duke i dhënë mundësi Atletico Madridit të krijonte një epërsi prej tre golash.
Në fakt, pak pasi Julian Alvarez shënoi për rezultatin 3-0 në minutën e 15-të, Kinsky u zëvendësua nga Vicario.
Ndërsa reagimet për paraqitjen e tij të vështirë u përhapën në rrjetet sociale, ish-portieri i Manchester United dhe Atletico Madrid, David De Gea, i dërgoi 23-vjeçarit një mesazh mbështetjeje.
No one who hasn't been a goalkeeper can understand how difficult it is to play in this position.
Keep your head up and you will go again.
— David de Gea (@D_DeGea) March 10, 2026
“Askush që nuk ka qenë portier nuk mund ta kuptojë sa e vështirë është të luash në këtë pozicion. Mbaje kokën lart dhe do të kthehesh përsëri”, shkroi ai në platformën X.
Tottenham e transferoi Kinskyn nga Slavia Praga në një marrëveshje me vlerë rreth 14 milionë euro në janar të vitit 2025./Telegrafi/