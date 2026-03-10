Kinsky shpërthen në lot: Portieri i Tottenhamit zëvendësohet pas 15 minutash horror ku mori tre gola nga Atletico Madridi
Ndeshja e parë e mes Atletico Madrid dhe Tottenham në "Riyadh Air Metropolitano" u kthye në një makth brenda 15 minutave të para.
Antonin Kinsky, i cili mori një debutim të rrallë në portë përpara Guglielmo Vicario, por që kaloi një debutim katastrofik dhe përfundoi me zëvendësimin e tij në lot, pas tre golave të pësuar në kohë rekord.
Mbrëmja e portierit çek u rrëzua. Së pari, ai rrëshqiti gjatë një goditjeje, duke dhuruar topin te Atletico Madrid, me vendasit që shfrytëzuan këtë për të arritur tek Marcos Llorente, i cili gjuajti poshtë drejt këndit të portës nga kufiri i zonës.
Pak minuta më vonë, Djed Spence humbi një duel ajror me Llorenten, duke lejuar topin të kthehej te Micky van de Ven – kapiteni i Spurs humbi totalisht ekuilibrin, dhe kjo i dha mundësinë Antoine Griezmannit të shënonte.
Goli i tretë erdhi kur Kinsky gaboi një pasim të thjeshtë mbrapa, duke lënë Julian Alvarez me portën bosh dhe mundësi të thjeshtë për të kaluar topin brenda rrjetës.
Trajneri Igor Tudor kishte parë mjaftueshëm dhe vendosi ta zëvendësonte Kinsky me Vicario. Portieri i ri u drejtua menjëherë drejt tunelit, ndërsa Kinsky u largua nga fusha dukshëm i tronditur dhe në lot. /Telegrafi/