U lëndua ndaj Rumanisë, Calhanoglu pritet të mungojë ndaj Kosovës
Kombëtarja e Turqisë është kualifikuar për në finalen e ‘play-off’-it të Kupës së Botës 2026, duke mposhtur Rumaninë 1-0, por ylli i Interit, Hakan Calhanoglu, u zëvendësua në minutat e fundit për shkak të një dëmtimi të dyshuar në pulpë.
Ka lajme të përziera për Turqinë e Vincenzo Montellës, e cila mundi Rumaninë në gjysmëfinalen e ‘play-off’-it të Kupës së Botës të enjten, por humbi yllin e Interit, Calhanoglu, për shkak të një dëmtimi të mundshëm në pulpë.
Siç raportohet nga Sky Sport Italia, Calhanoglu pësoi dëmtimin e tij të ri ndërsa gjuante nga distanca rreth minutës së 85-të dhe u zëvendësua pesë minuta më vonë.
Problemi duket se është me pulpën e tij të majtë, të njëjtën pulpë që Calhanoglu u lëndua në janar gjatë ndeshjes në shtëpi të Interit kundër Napolit, e cila e la jashtë fushave për më shumë se një muaj.
Shkalla e dëmtimit mbetet për t’u parë dhe Calhanoglu është në dyshim të madh për finalen e ‘play-off’-it të Kupës së Botës të Turqisë kundër Kosovës të martën e ardhshme në Prishtinë.
32-vjeçari ka pasur disa probleme me gjendjen fizike që nga fillimi i vitit 2026, duke bërë vetëm pesë paraqitje në Serie A që nga janari dhe duke humbur gjashtë ndeshje në ligë për shkak të lëndimeve. /Telegrafi/