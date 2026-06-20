Turqia dhe Paraguai kërkojnë këndellje, formacionet zyrtare
Kombëtarja e Turqisë dhe përfaqësuesja e Paraguait do të kërkojnë pikët e para në kualifikimet për Kupën e Botës.
Të dyja pësuan humbje në sfidën hapëse, andaj fitorja është e domosdoshme për të dy palët.
SHBA tashmë është kualifikuar në fazën finale, kësisoj të dyja mbesin në një garë për vendin e dytë.
Formacionet zyrtare:
Turqi: Cakir; Kadioglu, Bardakci, Demiral, Muldur; Calhanoglu, Yuksek; Yildiz, Guler, Akgun; Akturkoglu
SHBA: Gill; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Cubas, Galarza, Almiron; Pitta, Enciso
Kujtojmë, përballja do të nisë nga ora 05:00./Telegrafi/
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