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Kombëtarja e Turqisë dhe përfaqësuesja e Paraguait do të kërkojnë pikët e para në kualifikimet për Kupën e Botës.

Të dyja pësuan humbje në sfidën hapëse, andaj fitorja është e domosdoshme për të dy palët.

SHBA tashmë është kualifikuar në fazën finale, kësisoj të dyja mbesin në një garë për vendin e dytë.

Formacionet zyrtare:

Turqi: Cakir; Kadioglu, Bardakci, Demiral, Muldur; Calhanoglu, Yuksek; Yildiz, Guler, Akgun; Akturkoglu

SHBA: Gill; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Cubas, Galarza, Almiron; Pitta, Enciso

Kujtojmë, përballja do të nisë nga ora 05:00./Telegrafi/

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