Turqia akuzon Izraelin: Ai thjesht dëshiron më shumë tokë
Izraeli dhe Turqia kanë shkëmbyer kritika diplomatike pothuajse çdo ditë mbi një sërë konfliktesh rajonale, nga lufta e Izraelit në Gaza deri te tensionet në rritje të lidhura me Iranin.
"Izraeli nuk synon sigurinë e vet. Izraeli synon më shumë tokë", tha Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan në Forumin e Diplomacisë në Antalia, në qytetin turistik mesdhetar.
“Siguria po përdoret nga qeveria Netanyahu si justifikim për të pushtuar më shumë tokë”, shtoi ai, duke iu referuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Duke folur në anglisht në një diskutim në panel, Fidan deklaroi se Izraeli kishte krijuar një "iluzion" duke e portretizuar veten sikur vepronte thjesht në mbrojtje të vetes.
"Është bërë shumë e qartë, veçanërisht vitet e fundit, se është më shumë se kaq", tha ai.
Sipas Fidan, nga tokat palestineze, përfshirë Gazën, Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor, dhe tani duke u shtrirë drejt Libanit dhe Sirisë, Izraeli po ndiqte "një pushtim dhe ekspansionizëm të mëtejshëm në rajon".
"Mendoj se kjo duhet të ndalet", shtoi ai.
Fidan vazhdoi: "Izraeli duhet ta dijë se e vetmja mënyrë për të jetuar në paqe në rajon është t'i lejojë vendet e tjera të gëzojnë sigurinë, integritetin territorial dhe lirinë e tyre, dhe të mos përdorë forcën kundër tyre.
Ndryshe, Turqia dhe Izraeli kanë pasur shpesh mosmarrëveshje, përfshirë edhe për shkak të fushatës ushtarake të Izraelit në Gaza dhe mosmarrëveshjeve mbi të ardhmen e Sirisë.
Marrëdhëniet u tendosën rëndë në vitin 2010 kur forcat izraelite bastisën një flotilje anijesh që përpiqeshin të shkelnin bllokadën detare të Gazës nga Izraeli, duke vrarë nëntë aktivistë turq dhe një shtetas amerikan.
Flotilja u bashkëorganizua nga një grup ndihmash turke. /Telegrafi/