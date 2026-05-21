Trump vendos tonin mbi Tajvanin pas samitit të Xi-t, sinjalizon bisedime
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se do të flasë me udhëheqësin e Tajvanit, Lai Ching-te, ndërsa shqyrton një marrëveshje të mundshme armësh me vlerë disa miliardë dollarë për ishullin, duke shënuar një ndryshim të madh në procedurën diplomatike.
Një president i SHBA-së nuk ka folur drejtpërdrejt me një udhëheqës tajvanez që nga viti 1979, kur Uashingtoni njohu Republikën Popullore të Kinës dhe ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Tajvanin.
Duke folur me gazetarët të mërkurën, Trump tha: "Do të flas me të. Flas me të gjithë. E kemi situatën shumë mirë në dorë. Do të punojmë për këtë, problemin e Tajvanit".
Tajvani të enjten tha se Lai do të ishte i lumtur të fliste me Trumpin.
Deklarata e Trump vjen pas vizitës së tij shtetërore në Pekin javën e kaluar, ku presidenti kinez Xi Jinping theksoi rëndësinë e "çështjes së Tajvanit".
Kina e sheh ishullin, i cili ka qeverinë e vet të zgjedhur në mënyrë demokratike, si një provincë të shkëputur që duhet të vihet nën kontrollin e Pekinit, dhe Xi nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës për ta bërë këtë të ndodhë.
Pas takimit të tyre, Trump lëshoi një paralajmërim për Tajvanin kundër shpalljes zyrtare të pavarësisë nga Kina dhe duket se vuri në pikëpyetje pse SHBA-të do të dërgonin mbështetje ushtarake në rast të një pushtimi.
"Nuk po kërkoj që dikush të bëhet i pavarur dhe, e dini, ne duhet të udhëtojmë 9,500 milje për të luftuar një luftë. Nuk po kërkoj këtë. Dua që ata të qetësohen. Dua që Kina të qetësohet", tha ai në një intervistë.
Duke iu përgjigjur paralajmërimit të Trump të shtunën, ministria e Jashtme e Tajvanit e falënderoi atë për mbështetjen e tij në përpjekjet për paqe në rajon, por riafirmoi se ishte një "vend sovran demokratik".
"Pekini nuk ka të drejtë të pretendojë juridiksion mbi Tajvanin", tha ajo, duke shtuar se qeveria tajvaneze do të "vazhdojë të thellojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara, të ruajë paqen përmes forcës dhe të sigurojë që siguria dhe stabiliteti i Ngushticës së Tajvanit të mos kërcënohen ose minohen".