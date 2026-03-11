Trump thuhet se u dhuron anëtarëve të kabinetit dhe vizitorëve të Shtëpisë së Bardhë këpucë Florsheim
I ulur pas tavolinës së Resolute, Donald Trump ia nguli sytë këmbëve të JD Vance dhe Marco Rubio.
"Marco, JD, ju djema keni këpucë të ndyra", tha presidenti amerikan, duke konsultuar një katalog dhe duke pyetur për numrin e këpucëve të tyre.
Rubio tha 11.5 dhe Vance 13. Trump u mbështet në karrigen e tij dhe vërejti: "Mund të kuptosh shumë për një burrë nga numri i këpucës së tij", transmeton Telegrafi
Historia rrëfehet në një artikull të gazetës Wall Street Journal që tregon se si zyrtarët, këshilltarët dhe aleatët në vizitë po blejnë në heshtje këpucë lëkure me mirësjellje të Trump, i cili i paraqet ato me entuziazmin e një shitësi udhëtues.
Mbledhjet e kabinetit, drekat dhe vizitat në Zyrën Ovale mund të shndërrohen papritur në diskutime rreth këpucëve.
"A i morët këpucët", do t'i pyesë ai kolegët, sipas disa njerëzve të njohur me ritualin e cituar nga Journal. Disa madje e kanë gjetur veten duke i provuar ato në Zyrën Ovale.
Një zyrtare e Shtëpisë së Bardhë vërejti me ironi: "Të gjithë djemtë i kanë". Një tjetër shtoi: "Është histerike sepse të gjithë kanë frikë të mos i veshin".
📸 Marco Rubio wearing oversized shoes that Trump ordered for him by just guessing his size.
Trump has been buying $145 Florsheim dress shoes for allies, using the gifts as a lighthearted way to encourage loyalty and unity within his circle.
Source: The Times pic.twitter.com/1EuyKSRYqy
— Clash Report (@clashreport) March 11, 2026
Shpërndarja e madhe e këpucëve të Trump do të bëjë pak për të zhdukur perceptimet për Shtëpinë e Bardhë si një klub djemsh. Hulumtimet nga Instituti Brookings zbuluan se administrata e tij është më pak e larmishme këtë shekull. Në 300 ditët e para të tij, pjesa totale e grave të konfirmuara nga Senati ishte vetëm 16%.
Këpucët në fjalë vijnë nga Florsheim, një firmë e themeluar në Çikago në vitin 1892, katalogu i këpucëve të modës së lartë i së cilës është bërë një obsesion presidencial.
Shumë palë shiten me pakicë për rreth 145 dollarë - modeste sipas standardeve të një burri më të njohur për kostumet Brioni dhe kravatat e gjata të kuqe.
Trump, tani 79 vjeç, thuhet se filloi të kërkonte vitin e kaluar për diçka më të rehatshme për t'u veshur gjatë ditëve të gjata në detyrë. Pasi u vendos për Florsheims, ai filloi të porosiste palë edhe për të tjerët. Sipas Shtëpisë së Bardhë, ai paguan personalisht për këpucët.
Rubio dhe Vance morën Florsheims e tyre pas një takimi në dhjetor në Zyrën Ovale. Anëtarë të kabinetit si Pete Hegseth dhe Howard Lutnick i janë bashkuar gjithashtu klubit, së bashku me gazetarët e krahut të djathtë Sean Hannity dhe Tucker Carlson, si dhe senatorin republikan Lindsey Graham. /Telegrafi/