Trump: Rezervat e armëve të SHBA-së janë të pamjaftueshme sepse Biden i dha gjithçka Ukrainës
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se rezervat e municioneve amerikane janë aktualisht në "nivelin më të lartë", por ende nuk i përmbushin pritjet e tij.
"Siç më u tha sot, ne kemi një furnizim praktikisht të pakufizuar të këtyre armëve. Luftërat mund të zhvillohen 'përgjithmonë' dhe me shumë sukses, duke përdorur vetëm këto furnizime (të cilat janë më të mira se armët më të mira të vendeve të tjera!). Në nivelin më të lartë, ne kemi një furnizim të mirë, por nuk jemi aty ku duam të jemi", shtoi ai.
Trump shtoi se shumica e armëve me cilësi të lartë ruhen jashtë vendit në vende të largëta, transmeton Telegrafi.
Ai gjithashtu kritikoi paraardhësin e tij ish-presidentin Joe Biden për furnizimin e armëve në Ukrainë.
"Joe Biden i përgjumur e kaloi gjithë kohën e tij dhe paratë e vendit tonë, duke i dhuruar gjithçka P.T. Barnum (Zelenskyy!) të Ukrainës - qindra miliarda dollarë me vlerë - Dhe, ndërsa ai dha kaq shumë nga municionet super të shtrenjta (falas), ai nuk u shqetësua ta zëvendësonte atë", shtoi për fund Trump. /Telegrafi/