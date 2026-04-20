Trump: Po e fitojmë këtë luftë pavarësisht 'lajmeve të rreme'
Donald Trump tha se SHBA-të po e fitojnë luftën me "shumë diferencë", duke përsëritur pretendimet se marina e Iranit është "shfarosur plotësisht".
Presidenti amerikan ka bërë disa postime në platformën e tij Truth Social sot, këtë herë duke kritikuar median.
"Nëse lexoni lajmet e rreme, në të vërtetë do të mendonit se po e humbasim luftën", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Trump tha se raportimi e ka "ngatërruar" Iranin ndërsa ata vlerësojnë ndikimin e sulmeve SHBA-Izrael në vendin e tyre, duke përfshirë marinën, ushtrinë, udhëheqësit dhe sistemet e tyre të mbrojtjes.
Ai tha se ushtria amerikane ka detyruar "ndryshimin e regjimit" në vend dhe bllokada, që filloi të hënën e kaluar, "po e shkatërron absolutisht Iranin".
"Ata po humbasin 500 milionë dollarë në ditë, një shifër e paqëndrueshme, madje edhe në afat të shkurtër", shtoi Trump. /Telegrafi/