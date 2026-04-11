Trump për naftën amerikane: Më e mira, më e ëmbla
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se një “numër i madh” anije bosh të naftës po lundrojnë drejt Shteteve të Bashkuara për t’u “mbushur me naftën (dhe gazin) më të mirë dhe më të ëmbël në botë”.
Në një mesazh në rrjetin social Truth Social, Trump pretendon se SHBA “ka më shumë naftë se dy ekonomitë e ardhshme më të mëdha të naftës së bashku, dhe me cilësi më të lartë. Ju presim. Kthim i shpejtë!”.
Deklarata vjen në një kohë kur çmimet e naftës po luhaten gjatë konfliktit SHBA-Izrael me Iranin.
Çmimi referues i naftës Brent u rrit më herët këtë javë në mbi 111 dollarë për fuçi, për të rënë më pas me 15 për qind nën 92 dollarë, pas një marrëveshjeje të kushtëzuar dyjavore për armëpushim mes SHBA-së dhe Iranit, e cila përfshin edhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Mbyllja efektive e Ngushticës së Hormuzit nga Irani, një kalim detar kyç, çoi në rritjen e çmimeve të karburanteve dhe ushqimeve.
Megjithatë, çmimet e naftës mbeten ende më të larta se para fillimit të konfliktit më 28 shkurt, kur një fuçi shitej rreth 70 dollarë.