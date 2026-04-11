Vendimi i ri për karburantet, sa kushtojnë nafta, benzina dhe gazi sot në Kosovë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e Kosovës (MINT) ka bërë të ditur çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, të cilat do të jenë në fuqi për datën 11 prill 2026.
Sipas vendimit të MINT-it të datës 5 prill 2026, çmimet e reja janë përcaktuar si më poshtë:
- Nafta (dizel): 1.86 euro për litër
- Benzina: 1.44 euro për litër
- Gazi: 0.85 euro për litër
Ky vendim është pjesë e mekanizmit rregullator të autoriteteve për të stabilizuar tregun e karburanteve dhe për të mbrojtur konsumatorët nga luhatjet e mëdha të çmimeve.
Nga ministria bëhet e ditur se qytetarët që kanë ankesa lidhur me çmimet apo zbatimin e tyre mund t’i drejtohen institucioneve përkatëse përmes emailit zyrtar ose linjës telefonike pa pagesë.
Autoritetet kanë theksuar se inspektimet në terren do të vazhdojnë për të siguruar respektimin e çmimeve të përcaktuara. /Telegrafi/