Trump paralajmëron Iranin përsëri: “Gjëra të këqija” do të ndodhin nëse nuk arrihet një marrëveshje me SHBA-në
Presidenti Donald Trump paralajmëroi të hënën se "gjëra të këqija" do të ndodhin nëse Irani nuk arrin të arrijë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara.
"Tani për tani po flasim me ta, po flasim me Iranin dhe nëse mund të gjejmë një zgjidhje, kjo do të ishte shumë mirë. Dhe nëse nuk mundemi, ndoshta do të ndodhin gjëra të këqija", u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Me tensionet në rritje, Trump refuzoi të diskutonte ndonjë veprim të mundshëm ushtarak kundër Iranit, por përsëriti se "forca e jashtëzakonshme", përfshirë një aeroplanmbajtëse që ai ka dërguar në Lindjen e Mesme, do të mbërrijë së shpejti në rajon.
Trump ka mbajtur qëndrimin se shpreson që Uashingtoni do të "gjejë një zgjidhje" me Iranin, por gjithashtu paralajmëroi të hënën se "gjëra të këqija do të ndodhin" nëse nuk arrihet një marrëveshje.
Trump kishte paralajmëruar se "koha po mbaron" që Irani të arrijë një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor, të cilin Perëndimi beson se synon të bëjë një bombë atomike, një pretendim që Teherani e ka mohuar vazhdimisht.
Në një intervistë me CNN të dielën, Abbas Araghchi, ministër i Punëve të Jashtme të Iranit tha: “Presidenti Trump tha jo armë bërthamore dhe ne pajtohemi plotësisht. Ne pajtohemi plotësisht me këtë. Kjo mund të jetë një marrëveshje shumë e mirë”, duke shtuar se, “në këmbim, ne presim heqjen e sanksioneve”.
Zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, theksoi më herët të hënën se Teherani po punonte për një metodë dhe kornizë për negociata që do të ishin gati në ditët në vijim, me mesazhe midis dy palëve të transmetuara përmes aktorëve rajonalë.
Turqia ka udhëhequr një përpjekje diplomatike për të ulur tensionet, me Araghchi që vizitoi Stambollin javën e kaluar dhe foli me homologë të tjerë rajonalë, përfshirë Egjiptin, Arabinë Saudite dhe Jordaninë.
E diplomati më i lartë i Jordanisë, Ayman Safadi, e siguroi Araghchi të hënën se mbretëria “nuk do të jetë një fushë beteje në asnjë konflikt rajonal ose një platformë nisjeje për ndonjë veprim ushtarak kundër Iranit”.Në anën tjetër, autoritetet iraniane, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei, kanë paralajmëruar se çdo sulm i SHBA-së do të shkaktonte një “luftë rajonale”. /Telegrafi/