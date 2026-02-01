Gjeneralët më të lartë amerikanë dhe izraelitë takohen në Pentagon, mes tensioneve në rritje me Iranin
Gjeneralët më të lartë amerikanë dhe izraelitë zhvilluan bisedime në Pentagon të premten mes tensioneve në rritje me Iranin.
Kjo është bërë e ditur nga dy zyrtarë amerikanë për Reuters të dielën, duke folur në kushte anonimiteti, përcjell Telegrafi.
Zyrtarët nuk ofruan detaje rreth diskutimeve me dyer të mbyllura midis gjeneralit amerikan Dan Caine, kryetarit të Shtabit të Përbashkët, dhe Eyal Zamir, shefit të shtabit të forcave të armatosura izraelite.
Takimi nuk është raportuar më parë.
Trump: Nëse nuk arrihet marrëveshje me Iranin, bota do të “zbulojë” nëse një sulm i SHBA-së do të shkaktonte luftë rajonale
Shtetet e Bashkuara kanë rritur praninë e tyre detare dhe kanë rritur mbrojtjen e tyre ajrore në Lindjen e Mesme pasi presidenti Donald Trump kërcënoi vazhdimisht Iranin, duke u përpjekur ta ulë atë në tryezën e negociatave.
Udhëheqja e Iranit paralajmëroi të dielën për një konflikt rajonal nëse SHBA-të do ta sulmonin atë.
E ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, u takua të dielën me Zamir pas bisedimeve të tij në Uashington, tha zyra e Katz, për të shqyrtuar situatën në rajon dhe "gatishmërinë operacionale të ushtrisë izraelite për çdo skenar të mundshëm". /Telegrafi/