Trump: Nëse nuk arrihet marrëveshje me Iranin, bota do të “zbulojë” nëse një sulm i SHBA-së do të shkaktonte luftë rajonale
Presidenti Donald Trump sugjeroi të dielën se nëse Irani nuk arrin një marrëveshje bërthamore me Shtetet e Bashkuara, bota së shpejti do të shohë nëse Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, kishte të drejtë në paralajmërimin se një sulm i SHBA-së do të shkaktonte një luftë rajonale.
"Pse nuk do ta thoshte këtë? Sigurisht, mund ta thotë këtë", u tha Trump gazetarëve kur u pyet për reagimin e tij ndaj komenteve sfiduese të udhëheqësit iranian në lidhje me pasojat e mundshme të një sulmi të SHBA-së.
"Por ne kemi anijet më të mëdha dhe më të fuqishme në botë, atje, shumë afër", shtoi Trump. "Dhe shpresojmë se do të bëjmë një marrëveshje".
"Nëse nuk bëjmë një marrëveshje, atëherë do të zbulojmë nëse ai kishte të drejtë", ka shtuar Trump, përcjell Telegrafi.
Trump tha të shtunën se Irani po "flet seriozisht" me Shtetet e Bashkuara, ndërsa refuzoi të thoshte nëse ka vendosur për një sulm të mundshëm ushtarak kundër regjimit.
Ndryshe, udhëheqësi i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, i tha një turme në Teheran të dielën se Irani nuk "ka ndërmend të sulmojë asnjë vend, por kombi iranian do t'i japë një goditje të fortë kujtdo që e sulmon dhe e ngacmon atë", sipas medias shtetërore.
Ai theksoi se nëse SHBA-të sulmojnë Iranin, kjo do të shndërrohet në një konflikt rajonal.
"Amerikanët duhet ta dinë se nëse fillojnë një luftë, këtë herë do të jetë një luftë rajonale", citohet të ketë thënë Khamenei.
Komentet e 86-vjeçarit Khamenei janë kërcënimi më i drejtpërdrejtë që ai ka bërë deri më tani.
Teherani ka paralajmëruar se nëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump urdhëron sulme ndaj Iranit, kjo do të synojë Izraelin dhe asetet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme.
Kujtojmë se CNN raportoi javën e kaluar se Trump po shqyrtonte një sulm të ri të madh ndaj Iranit, pasi diskutimet paraprake midis Uashingtonit dhe Teheranit mbi kufizimin e programit bërthamor të vendit dhe prodhimit të raketave balistike dështuan të bënin përparim.
Grupi i sulmit të transportuesit USS Abraham Lincoln hyri në Oqeanin Indian javën e kaluar, duke e afruar atë për të ndihmuar në çdo operacion të mundshëm të SHBA-së që synon Iranin. /Telegrafi/