Trump: Një “armatë masive” po shkon drejt Iranit dhe “koha po mbaron” për Teheranin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e paralajmëroi Iranin të mërkurën se një “armatë” po shkon drejt tij, dhe se duhet të “bëjë një marrëveshje” me SHBA-në për programin e saj bërthamor të kontestuar ose të përballet me një sulm ushtarak amerikan në shkallë të gjerë.
“Një armatë masive po shkon drejt Iranit. Po lëviz shpejt, me fuqi, entuziazëm dhe qëllim të madh. Është një flotë më e madhe, e kryesuar nga aeroplanmbajtësja e madhe Abraham Lincoln, sesa ajo e dërguar në Venezuelë”, postoi Trump në Truth Social.
“Ashtu si me Venezuelën, ajo është e gatshme, e vullnetshme dhe e aftë të përmbushë shpejt misionin e saj, me shpejtësi dhe dhunë, nëse është e nevojshme”, shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Trump tha se shpresonte që Irani të vinte në tryezë për të negociuar “një marrëveshje të drejtë dhe të barabartë” në lidhje me programin e saj të armëve bërthamore.
“Koha po mbaron, është vërtet thelbësore”, tha Trump.
“Siç i thashë Iranit një herë më parë, bëj marrëveshje! Ata nuk e bënë, dhe pati “operacionin Çekiçi i Mesnatës”, një shkatërrim të madh të Iranit. Sulmi i ardhshëm do të jetë shumë më i keq! Mos e bëni që kjo të ndodhë përsëri”, shtoi presidenti.
“Operacioni Çekiçi i Mesnatës” i referohet një operacioni të udhëhequr nga SHBA-të në qershor 2025 për të shkatërruar disa objekte kryesore bërthamore iraniane, të cilat SHBA-të thanë se po përdoreshin për të pasuruar uraniumin për përdorim në armë bërthamore.
Ky nuk është paralajmërimi i parë për Teheranin se asetet ushtarake amerikane po zhvendoseshin drejt Lindjes së Mesme.
Javën e kaluar, Trump tha se një “armadë” po shkonte drejt Iranit, por shpresonte se nuk do të duhej ta përdorte atë. Ky paralajmërim erdhi pas shtypjes brutale të protestave mbarëkombëtare në Iran nga autoritetet. /Telegrafi/