Protesta për Zvërnecin hyn në ditën e 12-të, marshim drejt Kryeministrisë dhe 5 kërkesat e qytetarëve
Protesta qytetare kundër projektit për ndërtimin e një resorti luksoz në zonën e Zvërnecit në Vlorë ka hyrë në ditën e saj të dymbëdhjetë radhazi. Përmes një mobilizimi të vazhdueshëm, protestuesit janë mbledhur sërish në kryeqytet për të shprehur qëndrimin e tyre të prerë kundër këtij investimi të planifikuar dhe për të kërkuar ndryshime rrënjësore politike e ligjore.
Aktiviteti ka nisur fillimisht me grumbullimin e qytetarëve në sheshin “Skënderbej”, nga ku nisi një marshim përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”. Me pankarta në duar, flamuj dhe thirrje kundër qeverisë e klasës politike në tërësi, demonstruesit u ndalën përpara godinës së Kryeministrisë.
Gjatë fjalimeve të mbajtura përpara zyrës së kreut të qeverisë, organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë bërë të qartë se nuk do të tërhiqen pa marrë përgjigje për pikat e tyre. Sipas protestuesve në shesh, janë pesë kërkesa kryesore të cilat ata i konsiderojnë si plotësisht të panegociueshme:
Dorëheqja e menjëhershme e Kryeministrit Edi Rama.
Krijimi i një Qeverie Teknike.
Shfuqizimi i Ligjit për Zonat e Mbrojtura.
Shfuqizimi i Ligjit për Investimet Strategjike.
Anulimi i plotë i projektit të njohur si “Paketa e Maleve”.