Trump kritikon politikën e migracionit të Mbretërisë së Bashkuar, lë të kuptohet se një marrëveshje me Iranin mund të arrihet para vizitës mbretërore
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump kritikoi ashpër politikat e energjisë dhe migracionit të kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer gjatë një interviste telefonike me Sky News dje.
Marrëdhëniet midis Trump dhe Starmer janë tensionuar që kur Mbretëria e Bashkuar fillimisht refuzoi kërkesën e presidentit të SHBA-së për të përdorur bazat ushtarake britanike në operacionet sulmuese kundër Iranit, të cilat Britania i kishte gjykuar të paligjshme, transmeton Telegrafi.
"Më pëlqen Starmer, por mendoj se ai ka bërë një gabim tragjik në mbylljen e naftës në Detin e Veriut", tha Trump, duke iu referuar ndalimit të qeverisë aktuale laburiste për shpime të reja në Detin e Veriut për arsye mjedisore.
"E shihni që çmimet tuaja të energjisë janë më të lartat në botë", tha presidenti i SHBA-së, duke shtuar se Starmer kishte bërë gjithashtu një gabim në lidhje me migracionin, duke pretenduar se vendi po "pushtohej" mes politikave "të çmendura" qeveritare.
"E dua vendin tuaj dhe do të doja ta shihja të kishte sukses. Por nëse keni politika të këqija imigracioni dhe politika të këqija energjetike, keni më të keqen e të dyjave. Nuk mund të keni sukses, nuk është e mundur", shtoi ai.
Lidhur me marrëdhënien e veçantë të SHBA-së me Mbretërinë e Bashkuar, Trump përsëriti qëndrimin e tij se Mbretëria e Bashkuar nuk kishte qenë aty "kur kishim nevojë për të".
Presidenti amerikan duket se lëshoi një kërcënim për marrëveshjen tregtare SHBA-Mbretëri e Bashkuar, duke thënë "ne u dhamë atyre një marrëveshje të mirë" dhe ajo mund të "ndryshohet gjithmonë".
Trump sugjeroi se një përfundim i luftës me Iranin ishte në horizont, duke thënë se një marrëveshje para vizitës mbretërore ishte "shumë e mundur".
Negociatat historike që synonin t'i jepnin fund luftës në Iran në Islamabad gjatë fundjavës përfunduan pa një marrëveshje pas një maratone 21 orësh bisedimesh.
Trump ka paralajmëruar për mundësinë e më shumë bisedimeve, duke i thënë gazetës New York Post të martën se "diçka mund të ndodhë" në Pakistan gjatë dy ditëve të ardhshme. /Telegrafi/