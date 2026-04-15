Vance thotë se do të "vazhdojë të luftojë" për një marrëveshje me Iranin
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance tha se do të vazhdojë të luftojë për "marrëveshjen e madhe" që ai thotë se presidenti Donald Trump dëshiron të bëjë me Iranin.
Vance - i cili udhëhoqi negociatat me iranianët në Pakistan gjatë fundjavës dhe pritet të udhëheqë një raund të dytë të mundshëm bisedimesh nëse ato materializohen - tha se beson se ata në anën tjetër të tryezës në Islamabad "dëshirojë të bëjnë një marrëveshje", pavarësisht dekadave të "mosbesimit" SHBA-Iran.
"Ndihem shumë mirë për vendin ku jemi", tha ai në një aktivitet Turning Point USA në Xhorxhia, dje, transmeton Telegrafi.
Vance vlerësoi ambiciet e Trump për një marrëveshje.
"Ai nuk dëshiron të bëjë një marrëveshje të vogël. Ai dëshiron të bëjë marrëveshjen e madhe", tha zëvendëspresidenti.
“Arsyeja pse marrëveshja nuk është arritur ende është sepse presidenti dëshiron vërtet një marrëveshje ku Irani nuk ka armë bërthamore, Irani nuk është shtet që sponsorizon terrorizmin, por gjithashtu populli i Iranit mund të lulëzojë dhe të përparojë, të përparojë dhe t'i bashkohet ekonomisë botërore. Dhe kjo është tregtia që ai po ofron”, shtoi Vance.
“Ne do të vazhdojmë të negociojmë dhe të përpiqemi ta bëjmë të ndodhë. Kështu që unë do të vazhdoj të luftoj që ta bëj të ndodhë”, shtoi ai. /Telegrafi/