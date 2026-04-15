Lufta e Iranit "shumë afër përfundimit", thotë Trump
Presidenti Donald Trump tha se e sheh luftën e Iranit si "shumë afër përfundimit".
"Mendoj se është afër përfundimit. E shoh si shumë afër përfundimit", tha Trump në një fragment të një interviste me Maria Bartiromo të Fox News të publikuar të martën, transmeton Telegrafi.
Trump ka përmendur vazhdimisht fitoren dhe ka parashikuar fundin e luftës që vetëm disa ditë pasi ajo filloi në fund të shkurtit, vetëm që luftimet të vazhdojnë.
Kryeministri i Pakistanit do të vizitojë Arabinë Saudite, Katarin dhe Turqinë - ndërsa Trump lë të kuptohet për bisedime të mëtejshme
Më herët të martën, Trump paralajmëroi mundësinë e më shumë bisedimeve me Iranin pasi negociatat e fundjavës së kaluar në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje, duke i thënë New York Post se "diçka mund të ndodhë" në Pakistan gjatë dy ditëve të ardhshme.
Deri më tani, nuk ka plane thelbësore të njohura për bisedime.
"Do të shohim se çfarë ndodh. Mendoj se (Irani) dëshiron shumë të bëjë një marrëveshje", i tha Trump Bartiromo-s. /Telegrafi/